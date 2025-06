Voltaço resiste até os 42 do segundo tempo, mas é derrotado pelo Atlético-GO na Série B

O Volta Redonda até segurou a pressão por boa parte do jogo, mas acabou derrotado na reta final. Jogando no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o time da Cidade do Aço perdeu por 2 a 0 para o Atlético-GO, neste domingo (dia 22), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida foi acompanhada por 3.077 torcedores.

O Voltaço conseguiu resistir até os 42 minutos do segundo tempo, quando Caio Dantas abriu o placar de cabeça para o time goiano. Já nos acréscimos, aos 52, Sandro Lima ampliou e garantiu a vitória do Atlético.

Com o resultado, o Volta Redonda chega à terceira partida consecutiva sem vencer e entra na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 11 pontos. O Atlético-GO, por sua vez, chega a 18 pontos e sobe para a 10ª colocação.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções e oportunidades limitadas. O Atlético assustou em cabeçada de Alejo Cruz, aos 24 minutos. O Voltaço respondeu na mesma moeda, também pelo alto, com Ítalo, aos 33. Fora isso, os goleiros pouco trabalharam.

Na volta do intervalo, o panorama mudou. O Atlético-GO passou a dominar as ações ofensivas, pressionando o Voltaço, que se defendia como podia. O goleiro Jean Drosny foi destaque, fazendo pelo menos três grandes defesas e mantendo o time do técnico Rogério Corrêa vivo na partida até os minutos finais.

Mas a resistência durou até os 42 minutos. Após levantamento na área, Caio Dantas subiu mais que a defesa e marcou de cabeça. Já nos acréscimos, em contra-ataque, Sandro Lima fechou o placar: 2 a 0.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Volta Redonda tenta se recuperar diante do Operário-PR, no domingo, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira. O Atlético-GO, por sua vez, volta a campo no sábado, às 16h, para o clássico contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Foto: Divulgação