Voltaço intensifica treinos visando duelo contra o Operário-PR

O Voltaço realizou, na manhã desta quarta-feira (dia 25), no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube, atividades que fazem parte da preparação da equipe para a partida contra o Operário.

O duelo contra a equipe paranaense, válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontecerá no domingo (dia 29), às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira.

As atividades desta quarta-feira, comandadas pelo técnico Rogério Corrêa, foram marcadas pela intensidade, com trabalhos técnicos e específicos de progressão, finalização e marcação.

O lateral esquerdo Sanchez falou sobre a importância da equipe ter uma semana cheia para treinar.

“É importante estarmos sempre treinando algumas coisas que precisamos melhorar. Estamos em uma situação difícil na tabela, a rodada foi muito ruim para nós, além do nosso do nosso resultado negativo na última partida. Mas estamos confiantes de que temos todas as possibilidades de reverter essa situação e nada melhor do que uma semana de treino forte, feito com calma que possamos ver o que está faltando melhorar e buscar essa evolução o quanto antes”, afirmou o lateral.