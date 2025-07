Voltaço realiza último treino no Raulino antes de viagem para enfrentar o Coritiba

O elenco do Volta Redonda realizou, na manhã desta quarta-feira (dia 2), o último treino no Estádio Raulino de Oliveira antes do embarque para Curitiba, onde enfrentará o Coritiba pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para sexta-feira (dia 4), às 19h, no Estádio Couto Pereira, e terá transmissão pelos canais Disney+.

Na atividade desta quarta, o técnico Rogério Corrêa comandou um treinamento tático, ajustando os últimos detalhes da equipe. Após o trabalho, o grupo seguiu para o Rio de Janeiro, de onde embarca rumo à capital paranaense. A preparação será finalizada nesta quinta-feira (dia 3), com um treino no Centro de Treinamento do Athletico Paranaense, em Curitiba. O Voltaço tenta deixar a zona de rebaixamento.

A equipe ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela, com 14 pontos. Já o Coritiba, que vem de duas vitórias consecutivas, é o vice-líder da competição, com 27 pontos.

Foto: Divulgação