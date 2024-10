Duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (dia 2) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Um carro colidiu contra a mureta central da via na altura do km 268 da pista sentido São Paulo. As vítimas são a condutora, de 66 anos, e um passageiro, de 39 anos.

O acidente ainda causou um congestionamento de aproximadamente 2 km. De acordo com informações preliminares, a motorista teria perdido o controle do veículo e batido contra a mureta de proteção da rodovia.

No carro, além da condutora, estava o homem, que também sofreu ferimentos leves. Ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para coordenar o trânsito e investigar as causas da colisão.

Foto: Divulgação/PRF