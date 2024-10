Será sepultado na manhã desta quinta-feira (dia 3), o corpo de Pablo Emanuel, de apenas 11 anos. O menino foi brutalmente assassinado por homens encapuzados e armados que invadiram sua casa, supostamente em busca de seu irmão. Durante a ação, Pablo foi atingido por cerca de seis disparos. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, mas não resistiu aos ferimentos.

Em protesto e clamor por paz, moradores do distrito Califórnia, em Barra do Piraí, estão organizando uma passeata na noite desta quarta-feira (dia 2), com o slogan “Califórnia pede Paz”. A concentração está marcada para as 19h30, na quadra do Ciep 286, no Morada do Vale, com saída prevista para 20h30, percorrendo as ruas do bairro. Os organizadores convidam toda a comunidade a se unir em um apelo por mais segurança e justiça.

O caso, que chocou a comunidade, está sendo investigado pela Polícia Civil, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso. Descrito por amigos e vizinhos como um menino educado e amável, Pablo sonhava em se tornar jogador de futebol e era apaixonado pelo esporte.

O velório de Pablo Emanuel está sendo realizado na Capela Mortuária do Aterrado e o sepultamento será às 10h, no Cemitério do Retiro.