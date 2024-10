Um incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde desta quarta-feira (dia 2) no Morro da Torre, localizado entre os bairros Santa Inês e São Lucas, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, que rapidamente se alastraram pela vegetação local. Imagens feitas por moradores da região mostram o fogo tomando conta da área, causando preocupação entre os residentes.

O fato ocorre em um momento crítico para o estado do Rio de Janeiro, que vem registrando um número alarmante de focos de incêndio. De acordo com dados da plataforma BDQueimadas, do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre setembro de 2023 e setembro de 2024, foram registrados 1.101 focos de incêndios em todo o estado. Esse número impressionante se aproxima do total de ocorrências contabilizadas nos 24 meses anteriores, entre setembro de 2021 e setembro de 2023, quando houve 1.139 focos.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio no Morro da Torre.

Foto: Reprodução/Redes Sociais