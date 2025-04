Creche Municipal no Ano Bom é alvo de furto e vandalismo em Barra Mansa

A Creche Municipal Dom Waldyr Calheiros, localizada no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, foi invadida e teve parte de suas instalações depredadas durante a madrugada desta quarta-feira (dia 16). Segundo relatos da prefeitura, o invasor entrou pela chamada “sala vermelha”, quebrando o vidro da porta para acessar o interior da unidade.

O autor do crime arrombou gavetas da secretaria e levou o dinheiro arrecadado mensalmente pela equipe escolar para a realização da formatura das crianças atendidas pela creche. Além do furto, o local sofreu danos estruturais, como a quebra de basculantes e portas.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Furlani lamentou o ocorrido e condenou veementemente o ato. “Isso que aconteceu só reforça o direcionamento que eu já dei: é extremamente necessário termos câmeras de monitoramento em todas as nossas escolas e creches, inclusive nas salas de aula”, afirmou. Ele ainda completou: “Não vamos aceitar esse absurdo que fizeram com as nossas crianças. Lamentamos o ocorrido e vamos tomar todas as medidas necessárias”.

A prefeitura informou que um boletim de ocorrência será registrado e as imagens das câmeras de segurança já existentes serão analisadas para tentar identificar o autor do crime. O município estuda ampliar o sistema de vigilância das unidades educacionais para coibir ações como essa no futuro.

