Prefeitura de Barra Mansa decreta ponto facultativo no dia 22 de abril

A Prefeitura de Barra Mansa informa que a próxima terça-feira, dia 22, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais. A data fica entre o feriado nacional de Tiradentes (21 de abril) e o feriado estadual de São Jorge (23 de abril). Durante o recesso, os serviços essenciais continuarão funcionando em regime de plantão, garantindo o atendimento à população.

Confira a seguir os detalhes dos serviços essenciais durante o período.

UNIDADES DE SAÚDE

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o Hospital da Mulher e a Central de Ambulância continuarão funcionando em esquema de plantão. Já os postos de saúde ficarão fechados. Quem precisar do atendimento da Central de Ambulância deve ligar para o telefone (24) 3512-0786. Já o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pode ser solicitado pelo número 192.

HEMONÚCLEO

O Hemonúcleo funcionará apenas no dia 22 de abril (terça-feira), no horário das 7h às 11h. A unidade fica na Rua Pinto Ribeiro 205, anexo à Santa Casa, no Centro.

TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO

O Tratamento Fora de Domicílio funcionará por meio de plantão. O contato pode ser feito por WhatsApp: (24) 98155-2106.

FARMÁCIA MUNICIPAL

A Farmácia Municipal retomará as atividades na quinta-feira, dia 24, a partir das 8h.

SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) estará funcionando todos os dias em regime de plantão. Para entrar em contato com a autarquia, o morador deve ligar para os telefones (24) 3512-4333 e 0800-115-9090.

GUARDA MUNICIPAL

O trabalho da Guarda Municipal não será afetado, permanecendo de plantão 24 horas por dia. O contato pode ser feito pelos telefones: (24) 3028-9339 e (24) 3028-9369, além do 153.

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil de Barra Mansa estará em alerta e em regime de plantão durante os dias de feriado e ponto facultativo. O atendimento é 24 horas por dia. Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelo WhatsApp (24) 98121-3427 ou pelo número 199.

RESTAURANTE DO POVO

O Restaurante do Povo funcionará somente no dia 23 de abril (quarta-feira), no horário de 6h30 às 8h para o café da manhã; das 10h30 às 14h para o almoço; e das 18h às 20h para o jantar.

Foto: Divulgação/PMBM