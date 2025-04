Inscrições para o Processo Seletivo da Prefeitura de Barra Mansa seguem abertas até 6 de maio

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para seu Processo Seletivo desde o dia 7 de abril de 2025, com encerramento previsto para as 23h59 do dia 6 de maio de 2025, conforme o horário de Brasília (DF). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Nosso Rumo, responsável pela organização do certame: www.nossorumo.org.br.

O processo seletivo visa ao provimento de 21 vagas, além da formação de cadastro reserva, para o seguinte cargo:

Nível Médio Completo

Agente Comunitário de Saúde (atuação em diversas regiões de Barra Mansa/RJ) Salário inicial: R$ 3.036,00 Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Para mais informações sobre os requisitos do cargo, benefícios, número de vagas por localidade, cronograma, conteúdo programático, locais de prova e demais dúvidas, acesse a seção “Dúvidas Frequentes” no site da banca organizadora ou entre em contato pelo telefone (11) 3964-4946, em dias úteis, das 9h às 16h.

Os candidatos também podem acompanhar atualizações, comunicados oficiais e orientações por meio das redes sociais do Instituto Nosso Rumo, como o Instagram @nossorumoinstituto e o Facebook, facilitando o cumprimento de prazos e obrigações ao longo de todo o processo seletivo.

