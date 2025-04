Protetora pede ajuda para conseguir novos lares para 10 cães em Barra Mansa

Implementada em 2024, a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais tem realizado um importante trabalho que envolve ações de conscientização, estímulo à adoção e denúncia de situações de abandono e maus-tratos em Barra Mansa. Atualmente, a Pasta está acompanhando de perto o caso da protetora independente Maria Madalena de Oliveira de Andrade, que mora no distrito Rialto e é conhecida por seu trabalho voluntário em defesa dos animais de rua.

A moradora vem enfrentando uma situação delicada, já que cuida de 10 cães – três machos e sete fêmeas – que correm o risco de ficar sem abrigo após a perda do espaço onde estavam acolhidos. O imóvel havia sido emprestado temporariamente, mas precisa ser devolvido para reformas. Sem um novo local para abrigar os animais, Madalena está buscando o apoio de pessoas interessadas em adotar os animais ou oferecer lares temporários.

– Minha saúde tem me limitado. Sou hipertensa, diabética, uso stent, e meu marido tem marcapasso. Mesmo assim, eu cuidei deles com muito amor. Mas agora cheguei ao meu limite. Não tenho mais espaço e preciso de ajuda – desabafou a protetora.

O secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, destacou o empenho da protetora e disse que a Pasta está à disposição para ajudar em seu caso.

– Maria Madalena faz parte do Instituto Realtor e realiza um trabalho essencial no resgate e cuidado de animais em situação de rua. Agora, mais do que nunca, precisamos da solidariedade da população para garantir um lar digno para esses cães – afirmou Beleza.

Os interessados em adotar ou ajudar os animais de alguma forma podem entrar em contato pelo WhatsApp da Secretaria: (24) 98120-0153.

Fotos: Paulo Dimas