Pitbull que matou idosa em Barra Mansa é recolhido para centro de controle animal

O pitbull que atacou e matou a idosa Sônia Maria Benício da Costa, de 75 anos, no último domingo (dia 20), no bairro Mangueira, em Barra Mansa, foi sedado e recolhido ao Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (Cirac). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais, que também afirmou que o animal está sendo monitorado de perto enquanto as circunstâncias do ataque são investigadas pelas autoridades.

A secretaria lamentou a tragédia e se colocou à disposição para colaborar com a Polícia Civil na apuração dos fatos, incluindo a verificação das condições em que o cão era criado. Segundo o município, também estão sendo planejadas ações específicas para acompanhar tutores de cães da raça pitbull e outras consideradas de grande porte, com o objetivo de reforçar o cumprimento da legislação sobre a posse responsável desses animais.

Além disso, o órgão municipal pediu o apoio da sociedade civil para identificar criadores que possam estar em desacordo com as normas estabelecidas. A ideia é reforçar a fiscalização e prevenir novos casos como o que chocou a população de Barra Mansa.

Entenda o caso

Na manhã do domingo (dia 20), Sônia Maria estava visitando a irmã quando foi atacada por um pitbull dentro da residência. Segundo informações da Polícia Militar, o animal arrastou a idosa para fora da casa e continuou a agressão até a Rua Manoel Martins. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito.

Segundo informações, o cachorro pertence ao sobrinho da vítima, que não estava presente no momento do ataque. Após o ocorrido, o tutor foi localizado e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito.

Imagem: Reprodução