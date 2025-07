Barra Mansa abre vagas para contratação de médicos especialistas em neuropediatria

Com o objetivo de atender à crescente demanda por cuidados especializados, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa está contratando médicos especializados em neuropediatria. A iniciativa busca oferecer um atendimento mais ágil e qualificado às crianças que necessitam de diagnóstico e acompanhamento de condições neurológicas.

Os profissionais interessados devem possuir diploma de especialização e procurar a coordenação especializada, na Secretaria de Saúde, localizada no 4º andar do Campla (Centro Administrativo Prefeito Luiz Amaral). Também é possível obter informações ou realizar o contato inicial através do e-mail [email protected].

O valor pago por consulta ao neuropediatra será de R$ 150,00, conforme resolução aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. A contratação ocorrerá por meio de RPA (Recibo de Pagamento Autônomo).

Para o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a contratação é estratégica para reduzir filas e agilizar diagnósticos essenciais ao desenvolvimento das crianças. “Sabemos o quanto a avaliação de um neuropediatra faz diferença no desenvolvimento neurológico infantil. Nosso objetivo é garantir que nenhuma família fique sem o suporte necessário por falta de profissionais”, destacou Sérgio Gomes.

O secretário pontuou ainda que a contratação é mais um passo para fortalecer a saúde do município e oferecer um atendimento mais digno à população . “A expectativa, com o reforço no quadro de especialistas, é ampliar a capacidade de atendimentos e reduzir o tempo de espera, melhorando a qualidade de vida das famílias que dependem do nosso serviço”, concluiu.

Foto: Paulo Dimas