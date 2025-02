Um acidente envolvendo uma pickup Ford/Ranger deixou a pista sentido Rio parcialmente interditada na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, na noite desta sexta-feira (dia 31). O fato ocorreu na altura do km 323,5 e gerou um pequeno congestionamento, mas felizmente, não resultou em vítimas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da Ranger perdeu o controle do veículo devido à pista molhada, o que provocou uma série de colisões. O veículo derrapou e atingiu a mureta de concreto lateral. Em seguida, foi projetado para a defesa metálica do canteiro central, avançando em direção à mureta novamente. Por fim, o carro capotou e arrastou-se sobre o teto por cerca de 30 metros, ficando imobilizado na faixa da esquerda.

Havia quatro ocupantes no veículo, mas, felizmente, nenhum deles sofreu ferimentos. Para realizar o destombamento e a retirada do veículo, a pista foi totalmente interditada em períodos curtos, o que causou retenção no tráfego, mas sem grandes impactos.

O condutor foi orientado a preencher a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet, como parte dos procedimentos legais. Apesar do susto, a situação foi rapidamente controlada e o fluxo de veículos na rodovia foi restabelecido.

Foto: Divulgação/PRF