Giroteca Orlando Riccieri é inaugurada em Ipiabas

A Prefeitura de Barra do Piraí inaugurou, nesta sexta-feira (dia 31), a segunda Giroteca do município, desta vez no distrito de Ipiabas. Instalada no Casarão, a Giroteca Orlando Riccieri foi criada com o objetivo de levar leitura, conhecimento e inclusão digital aos moradores e visitantes, consolidando-se como um novo espaço de aprendizado, convivência e incentivo à cultura.

Alunos e professores das escolas do distrito participaram da cerimônia de inauguração, que marcou a ampliação do acesso à cultura, à educação e à tecnologia para toda a população de Ipiabas, especialmente para os estudantes. O novo equipamento oferece um ambiente voltado à leitura, pesquisa, atividades educativas e integração da comunidade.

A Giroteca recebeu o nome de Orlando Riccieri, médico-psiquiatra homenageado por sua trajetória profissional marcada pelo conhecimento, pela dedicação ao serviço público e pelo atendimento humanizado. À frente do antigo Hospital Colônia de Vargem Alegre, destacou-se pelo respeito à dignidade dos pacientes e pela contribuição à saúde mental na região.

Além da medicina, Orlando Riccieri também deixou um importante legado na literatura e na poesia. Autor de diversas obras, registrou em seus poemas reflexões sobre a vida, a natureza e o ser humano, além de assinar os versos eternizados nas placas da Rodovia das Trovas, um dos símbolos culturais de Ipiabas.

Durante a cerimônia, o filho do homenageado, Orlando Riccieri, agradeceu o reconhecimento e destacou a relação do pai com a literatura.

“Meu pai sempre valorizou muito a cultura e a leitura. Gostava muito de escrever poemas e sempre fomentou isso na família, nos filhos e netos. Ele se sentiria muito orgulhoso e feliz com essa homenagem, pois, para ele, os grandes escritores e pensadores deixam seu conhecimento nos livros, e é lá que devemos buscar esse saber”, afirmou.

A diretora da Escola Municipal Jorge de Freitas Tinoco, Aline Cunha, ressaltou a importância da Giroteca para os estudantes do distrito.

“A Giroteca é essencial diante da carência de acesso a esse tipo de acervo e de materiais que as crianças daqui tinham. Com essa inauguração, os alunos passam a ter acesso às obras da literatura tradicional e infantojuvenil. Antes, precisávamos nos deslocar até Barra do Piraí para encontrar essa estrutura; agora, ela está no quintal de casa.”

Em um dos momentos mais emocionantes da inauguração, o aluno Davi Pêgas, da Escola Municipal Jorge de Freitas Tinoco, realizou a leitura de uma das trovas escritas por Orlando Riccieri. A apresentação homenageou o legado do poeta e destacou a importância da Rodovia das Trovas para a identidade cultural de Ipiabas, sendo aplaudida pelo público presente.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou que a Giroteca fortalece o potencial cultural e turístico do distrito.

“Prestar essa homenagem ao Dr. Orlando Riccieri em um espaço que respira leitura e futuro resume perfeitamente o que queremos para Ipiabas. A Giroteca não é apenas um espaço de livros e tecnologia; é um novo ponto de encontro para a nossa população e um atrativo cultural que enriquece a experiência dos turistas que visitam o distrito.”

A prefeita Katia Miki ressaltou que o novo equipamento representa um investimento no futuro da educação e da cultura no município.

“Levar acesso à leitura, ao conhecimento e à tecnologia para os jovens de Ipiabas é investir diretamente no futuro da nossa cidade. Esta Giroteca nasce com a missão de transformar vidas, ampliar oportunidades e garantir que crianças, jovens e adultos tenham cada vez mais acesso ao conhecimento, honrando também a memória de um grande homem”, concluiu a prefeita.