Casal é assassinado dentro de apartamento em Barra do Piraí; Polícia Civil investiga o crime

Um casal foi encontrado morto na manhã deste sábado (dia 1º) dentro de um apartamento na Avenida Vereador Chequer Elias, no bairro Vila Helena, em Barra do Piraí. As vítimas foram identificadas co,o Júlio Cesar Alves, de 49 anos, e Raquel Maiara Simplício da Silva, de 27 anos. Segundo informações, eles trabalhavam com transporte escolar.

De acordo com a Polícia Militar, equipes chegaram a ser acionadas durante a madrugada após relatos de disparos de arma de fogo na região, mas nenhuma irregularidade foi localizada naquele momento. Já pela manhã, os corpos foram encontrados no interior do imóvel.

A Polícia Civil realizou a perícia no local e iniciou as investigações para esclarecer a autoria e a motivação do duplo homicídio. Imagens de câmeras de segurança da região devem auxiliar na identificação dos responsáveis pelo crime.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue sendo investigado pela delegacia de Barra do Piraí.

Foto: Reprodução/Redes Sociais