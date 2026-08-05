Mais quartéis, menos espera: Projeto Bombeiro 100% amplia cobertura e reduz tempo de resposta nos municípios fluminenses

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro encerrou o mês de comemorações de seu 170º Aniversário e quem recebeu o presente foi a população da cidade de Cardoso Moreira, no Norte Fluminense, que se tornou o 68º município que passou a contar com uma unidade operacional do CBMERJ. Com isso, aproximadamente 74% dos 92 municípios fluminenses agora contam com a presença permanente do Corpo de Bombeiros Militar.

A ação faz parte do brilhante Projeto Bombeiro 100%, que já entregou novos quartéis em Paty do Alferes, KM 32 – Nova Iguaçu, Iguaba Grande, Farol de São Thomé, Miracema, Fragoso, São Francisco do Itabapoana, Carapebus e Pinheiral.

A enfermeira Ana Cecília é moradora do bairro KM 32 em Nova Iguaçu há mais de 40 anos, e falou sobre a chegada do Posto Avançado na região.

– Como enfermeira sei o quanto poucos minutos podem salvar uma vida. Aqui, o socorro vinha de longe, lá do quartel de Nova Iguaçu, que fica a aproximadamente 1h de distância e agora, tenho certeza que mais vidas serão salvas em um menor tempo – contou.

Em Pinheiral, o quartel inaugurado no dia 17/07 já atendeu a diversos incêndios em vegetação e acidentes de trânsito. Em um atendimento recente, o socorro levou 15 minutos para chegar ao local de um engavetamento de veículos, que gerou 06 vítimas. Antes, o quartel mais próximo ficava a 40 minutos. Somente neste caso, o tempo resposta reduziu 62,5%.

Outro motivo de comemoração é a configuração dos equipamentos entregues, uma infraestrutura moderna de motorhome com: alojamentos, sala de estar, copa, cozinha, banheiros com chuveiros, além de climatização e sistemas integrados de internet para o despacho rápido de ocorrências. A cereja do bolo é um veículo zero quilômetros multimissão, destinado a ocorrências de incêndio, salvamento, acidentes de trânsito e atendimento pré-hospitalar (ambulância).

Outros municípios, têm previsão de receber novas unidades, conforme o planejamento operacional da corporação:

1 – Quisamã – 07/08, às 11h

2 – Duas Barras – 14/08, às 11h

3 – Sapucaia – 21/08, às 11h

4 – Paraíba do Sul – 25/08, às 11h

5 – Sumidouro – 28/08, às 11h

6 – São José do Vale do Rio Preto – 04/09, às 11h

7 – Levy Gasparian – 11/09, às 11h

Os avanços do Projeto Bombeiro 100% demonstram que investir na expansão da presença operacional do Corpo de Bombeiros significa salvar mais vidas. Com maior cobertura territorial e significativa redução no tempo de resposta às ocorrências, a população fluminense passa a contar com um serviço mais ágil, eficiente e acessível. Esse marco é resultado da gestão do Secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante-Geral do CBMERJ, Coronel BM Tarciso Salles, que vem conduzindo um amplo processo de modernização e fortalecimento da Corporação, deixando um legado de expansão operacional, eficiência e compromisso com a proteção da população.