O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, recebeu nesta quarta-feira (dia 1°), o prêmio da Fundação Abrinq ‘Prefeito Amigo da Criança’. A premiação reconhece os governantes locais que se dedicaram e cumpriram todas as etapas propostas ao longo da gestão, alcançando as metas estipuladas pela Fundação.

Samuca recebeu com alegria a notícia e frisou a importância do reconhecimento. “Foi um compromisso firmado lá atrás, ainda em 2016, e tenho muito orgulho disso. Avançamos muito na criação de políticas públicas para proteção de crianças e de adolescentes na cidade. É um legado que deixaremos para nossa cidade”, disse o prefeito.

Dos 125 prefeitos reconhecidos pela Fundação Abrinq, através de suas boas práticas ao longo dos quatro anos de gestão, apenas dois são do estado do Rio. “É muito gratificante. Cuidar das crianças e dos adolescentes deve ser prioridade. É, por isso, fiz questão de participar do Programa Prefeito Amigo da Criança. Deixar um legado de proteção à infância e adolescência é um grande prêmio”, comentou Samuca Silva.

Volta Redonda promoveu a redução de 2,1 pontos na taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental, anos iniciais, da rede pública municipal. De 18,5, em 2016, para 16,4, em 2019. Além disso, aumentou 263,9% os recursos destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda promoveu ainda durante a atual gestão o aumento das matrículas em tempo integral em creches da rede pública. De 158 matrículas, em 2016, para 1.482 matrículas, em 2020, além de ter conseguido criar o Plano Municipal para Infância e Adolescência, mais um importante legado para a cidade.

“Ficamos muito felizes com o reconhecimento. Durante nossa gestão, vencemos o prêmio Prefeito Empreendedor Nacional, do Sebrae, em duas categorias. E fomos reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado como a segunda cidade mais transparente do Rio”, comentou Samuca.

Foto: SecomVR