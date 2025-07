Congresso de Missões reúne grandes nomes da música gospel em Volta Redonda

Entre os dias 17 e 21 de julho, a Catedral das Assembleias de Deus de Volta Redonda Ministério de Madureira (Cadevre) realiza o 29° Congresso de Missões na Ilha São João. O evento reúne preletores como Júnior Trovão, Marco Feliciano e Helena Raquel, além de grandes nomes da música gospel como as duplas Canção e Louvor e Jefferson e Suellen e as cantoras Kemilly Santos e Valesca Mayssa. A entrada é de graça.

De acordo com o Pastor Presidente da Cadevre, Rinaldo Silva Dias, o tema deste ano é “Tu és Santo”, baseado no livro de Isaías 6. “É um momento que toda a nossa igreja aguarda ansiosamente. Além de nos encontrarmos, celebrarmos ao Rei dos reis, também arrecadamos fundos para o crescimento da obra do Senhor. Missões acontecem o ano todo, por isso, a igreja não pode parar”, enfatizou.

De quinta a segunda-feira serão sete cultos com a presença de centenas de missionários que são acompanhados pela igreja evangélica no Brasil e no exterior. Todos os cultos são transmitidos no canal da Cadevre no YouTube (https://youtube.com/c/ADCadevreOficial) e também no Facebook (https://www.facebook.com/assembleiavr).

SOBRE A CADEVRE

Além de congregações em Volta Redonda, a Cadevre conta também com igrejas filiadas em cidades do Sul Fluminense e de São Paulo. Na área missionária, a instituição mantém o Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren, programa social com foco na recuperação de jovens dependentes químicos, e o Lar do Idoso Ebenézer, uma instituição de longa permanência em Areias (SP).

Confira a programação completa:

Quinta-feira, 17 de julho – 18h

Pastor Marco Feliciano e dupla Canção e Louvor

Sexta-feira, 18 de julho – 18h

Pastor Junior Trovão e cantor Gabriel Guedes

Sábado, 19 de julho – 18h

Pastor Gilmar Fiuza e Kemilly Santos

Domingo, 20 de julho

9h: Pr. Renan Lopes e cantor Samuel Eleotério

15h: Pra. Helena Raquel e cantor Clayton Queiroz

18h: Dupla Jefferson e Suellen

Segunda-feira, 21 de julho – 18h

Pastor Genival Bento e cantora Valesca Mayssa

Foto: Divulgação/Cadevre