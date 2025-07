Com aumento do frio, Campanha do Agasalho é prorrogada em VR

O inverno de 2025 tem se mostrado mais rigoroso do que nos anos anteriores, com uma queda significativa nas temperaturas. Com o frio intenso, muitas pessoas precisam de agasalhos e cobertores para se proteger. Pensando nisso, o Sider Shopping prorrogou sua tradicional Campanha do Agasalho, que seguirá até o dia 31 de julho.

A ação solidária tem como objetivo arrecadar roupas de inverno e cobertores em bom estado, levando mais conforto e calor a quem mais precisa. As doações podem ser entregues no ponto de coleta localizado no Espaço Família, no 3º piso do Sider Shopping. Todo o material arrecadado será encaminhado ao SOS Volta Redonda, instituição reconhecida pelo trabalho social desenvolvido junto a comunidades em situação de vulnerabilidade.

A campanha busca sensibilizar a população para um gesto simples, mas essencial: doar peças como casacos, blusas, calças, meias, toucas, luvas e cobertores que não estão mais em uso, mas ainda podem proporcionar conforto e proteção a quem enfrenta o frio sem amparo.

“A cada inverno, milhares de pessoas enfrentam o frio sem a proteção necessária. Nossa campanha é uma forma de envolver a comunidade e promover a solidariedade, ajudando quem mais precisa”, destaca Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

A expectativa para este ano é superar os resultados das edições anteriores, com o apoio de clientes, lojistas e colaboradores. A Campanha do Agasalho já se tornou uma tradição em Volta Redonda, reforçando o compromisso social do Sider Shopping com a comunidade.