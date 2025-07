Expo VR 2025 terá três praças de alimentação com food trucks premiados e restaurantes locais

A Expo VR 2025 promete uma verdadeira viagem de sabores com três praças de alimentação planejadas para funcionar a partir das 10 horas da manhã e acompanhar o ritmo do público até a noite, em horários flexíveis. A decisão pelos espaços vai transformar a Ilha São João, nos três dias de evento, em um grande circuito gastronômico para todos os gostos.

Na primeira praça de alimentação será composta por 12 food trucks premiados e reconhecidos por

atenderem aos maiores festivais do Brasil, como Rock in Rio e The Town. Nomes como Vulcano Sandwich, La Empanadas, Crepe Bom Profit, Pizza in Box e Kiki Pão de Alho marcam presença com um cardápio diversificado, que inclui hambúrgueres artesanais, sanduíches autorais, comida japonesa e sobremesas.

— São food trucks modernos, com gastronomia de alto padrão e estrutura excelente. Queremos oferecer para o público da Expo VR o mesmo nível de serviço que ele encontra em eventos de grande porte, com agilidade, variedade e muito sabor — explicou Igor Masid, responsável pela área gastronômica do evento.

A segunda praça de alimentação valoriza os sabores regionais e comerciantes locais, reunindo barracas tradicionais com delícias como pizza frita, caldos, churrasquinho e churros. Já a terceira praça terá o clima de restaurante mesmo, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e casas conhecidas de Volta Redonda e região, oferecendo pratos completos e um ambiente mais confortável para almoços e jantares durante os três dias.

— A ideia é ter opção para todos os perfis. Quem quiser vir só para comer e beber, pode vir tranquilamente. As praças são separadas e distribuídas em pontos diferentes do evento, garantindo boa circulação e liberdade para o público escolher onde quer ficar — completou Masid.

Entre os patrocinadores da Expo VR 2025 está a Ambev, que terá presença no evento. Seu mix de produtos — incluindo cervejas, refrigerantes e água — estará disponível para o público nas três praças de alimentação, garantindo qualidade e variedade para acompanhar as refeições e lanches durante os três dias.

— Ter a Ambev como parceira reforça o compromisso da Expo VR em oferecer uma experiência completa e de alto padrão. É mais um elemento que contribui para proporcionar produtos de qualidade a quem passar pelas áreas gastronômicas” — destacou Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR.

Para garantir acesso à área gastronômica — além dos shows gratuitos no Palco Sesc, estandes de negócios, tendas culturais, oficinas e experiências artísticas — será obrigatória a utilização da pulseira inteligente personalizada, que funciona como credencial oficial para os três dias de evento e como sistema de pagamento para alimentação e bebidas. O cadastro é gratuito e deve ser feito no site www.expovr.com.br/ingresso, vinculado ao CPF do visitante.

— A pulseira inteligente é muito mais que um ingresso: ela organiza o evento, facilita o acesso, melhora a segurança e transforma a experiência do visitante. Estamos trazendo uma tecnologia consolidada em grandes feiras para um evento gratuito, feito com todo o cuidado para oferecer qualidade para Volta Redonda — afirmou Luciano Pançardes.

Válida para os três dias de programação, a pulseira inteligente é gratuita e obrigatória para todos os visitantes, inclusive crianças (com dados vinculados ao CPF do responsável), exceto bebês de colo.

Sobre a Expo VR 2025

A Expo VR 2025 é a maior experiência multicultural do Sul Fluminense e vai transformar a Ilha São João em um espaço de celebração da arte, cultura, inovação, gastronomia e negócios. Durante três dias de programação intensa, o público poderá viver experiências diversas em estandes de empresas, oficinas, tendas culturais e uma área gastronômica completa. Um dos grandes destaques será o Palco Sesc, com shows gratuitos de grandes nomes da música nacional: Mumuzinho (01/08), Cátia Valois e Zeca Baleiro (02/08) e IZA (03/08).