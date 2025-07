Arraiá da PET 2025 começa nesta sexta-feira no Clube dos Funcionários

A Praça de Esportes Tabajaras (PET), no Clube dos Funcionários, em Volta Redonda, vai receber um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário de festas julinas da região. Entre os dias 11 e 13 de julho, o Arraiá da PET promete movimentar a cidade com uma programação recheada de música, cultura, gastronomia e lazer para todas as idades.

Unindo tradição e modernidade, a edição de 2025 traz uma atmosfera acolhedora, com estrutura reforçada e atrações pensadas especialmente para a convivência familiar. A programação inclui apresentações de quadrilhas, shows com bandas regionais, barracas com comidas típicas e uma área kids, garantindo diversão para toda a família.

“O Clube dos Funcionários sempre foi um espaço de encontro entre diversas gerações. É comum vermos crianças, jovens, adultos e idosos convivendo e aproveitando juntos tudo o que o Clube oferece. E é exatamente essa conexão que queremos reforçar com o Arraiá da PET 2025. Pensamos em uma programação diversa, feita com carinho, em um ambiente seguro e acolhedor para toda a família”, destaca o presidente do Clube, Alex Ribeiro

Programação

A programação musical terá início na sexta-feira (11/07), a partir das 20h, com shows de Pisada Nordestina, Mão de Onze, Mistureba e DJ Léo Villela. No sábado (12/07), a partir das 19h, sobem ao palco Jô e Samuel, Sambalanço, Super80 e DJ Léo Villela.

Encerrando o evento, no domingo (13/07), a partir das 18h, apresentam-se Petriz, João Trio, além da tradicional apresentação de quadrilha e a participação de DJ Léo Villela.

Protocolos

Para garantir a tranquilidade do público, o evento seguirá protocolos definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Menores de 16 anos só poderão entrar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, mediante apresentação de termo de autorização. Já adolescentes entre 16 e 17 anos terão acesso desacompanhado, desde que apresentem o documento previamente preenchido. O formulário está disponível para preenchimento digital no link: https://linktr.ee/clubedosfuncionariosvr

Ingressos

Os ingressos estão à venda na Secretaria do Clube e também pelo site oficial (www.clubedosfuncionarios.com.br). Os valores variam conforme o dia: R$ 30 na sexta-feira, R$ 40 no sábado e R$ 20 no domingo. Para os associados, a entrada é mediante doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que deve ser trocado antecipadamente na Secretaria.