A Polícia Militar apreendeu maconha e materiais do tráfico que estavam dentro de um Meriva placa JLT-7056, estacionado na Alameda 3, próximo a um escadão do bairro Belo Horizonte. A apreensão ocorreu nesta quarta-feira (dia 1).

Os policiais relataram que estavam em patrulhamento no bairro e que, ao se aproximarem do Meriva, dois homens que estavam no carro abriram as portas e saíram correndo.

Os agentes fizeram buscas pela dupla, mas não conseguiu achar nenhum dos dois. Foram apreendidos um tablete de maconha de aproximadamente 1 kg, balança digital, três mochilas contendo pinos usados para a venda de cocaína e um caderno com anotações do tráfico.

O material e o carro foram levados para a delegacia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar