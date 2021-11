Um soldado da Aman, de 23 anos, foi baleado com cerca de cinco tiros na noite de sexta-feira (dia 26), em Barra Mansa. O fato ocorreu na Rua B, no bairro São Sebastião, e, de acordo com a PM, o criminoso estava encapuzado, vestindo uma blusa de frio e calça preta. Ele efetuou, pelo menos, cinco disparos contra a vítima. No local do crime, a polícia encontrou 10 cartuchos de calibre 40mm.

O rapaz foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde passou por cirurgia. O quadro de saúde dele é estável. A polícia investiga o crime.