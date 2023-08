Pacientes agendados para exames e consultas no centro oftalmológico móvel instalado na Ilha São João, por volta das 17h de terça-feira (dia 8), tiveram que ligar as lanternas dos aparelhos celulares para iluminar o ambiente. Funcionários da secretaria municipal de Saúde disseram que há dias o local está sem iluminação, e que alguns procedimentos estão sendo realizados literalmente no escuro. A situação chegou ao ponto de um paciente que aguardava atendimento sair para comprar uma lâmpada.

Adiada I

A decisão sobre a demissão de nove metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que está em julgamento no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ), foi adiado devido ao um pedido de vista no processo por dois desembargadores que integram o órgão. A relatora do processo é a desembargadora Rosana Salim Villela.

Adiada II

Como se sabe, os metalúrgicos em questão fazem parte da chapa vencedora da eleição conturbada do Sindicato dos Metalúrgicos, que alçou Edimar Miguel ao posto de presidente da entidade.

Adiada III

Em caso de reforma da decisão que deu aos trabalhadores o direito de permanecer vinculados à empresa, o processo será remetido ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília.

Barulho I

Moradores do bairro Aterrado estão reclamando de uma igreja situada entre as ruas Simão da Cunha Gago e Luiz Alves Pereira. Segundo relatam, já fizeram pedidos para que a fiscalização da Prefeitura tome providências quanto ao volume do som da casa religiosa.

Barulho II

Até o momento, as autoridades não tomaram nenhuma providência e, quanto cobrados, afirmam que “a denúncia está sendo analisada”.

Barulho III

Uma das vizinhas tem 90 anos e familiares dela já estiveram com representantes da Igreja – com culto aos sábados, domingos e as quartas ou quintas-feiras -, que disseram que iriam resolver o problema da falta de acústica do local. Até o momento nenhuma atitude foi tomada para sanar a situação do som alto, que já chegou, inclusive, a passar do horário de 22 horas, o máximo permitido por lei.

Subsídios I

Um estudo da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), divulgado na última terça-feira (dia 8), mostra a crescente solução encontrada por prefeituras que pagam subsídios, injetando dinheiro dos cofres públicos nas empresas para resolver a questão da falta de tarifa e também para não onerar o bolso do usuário. Segundo levantamento, antes da crise sanitária, 25 sistemas de ônibus urbanos tinham subsídios, número ampliado para 63 até julho de 2023, passando de 132 para 163 cidades atendidas.

Subsídios II

A justificativa para que o poder público invista no equilíbrio financeiro das empresas está diretamente ligada à pandemia da Covid-19, que reduziu drasticamente a quantidade de passageiros no transporte coletivo.

Chumbo grosso I

O ex-governador Anthony Garotinho promete fazer, novamente, sérias denúncias contra políticos do estado do Rio. Foi Garotinho que em seu blog detonou o ex-governador Sérgio Cabral. A conferir.

Chumbo grosso II

Um texto aprovado pela Câmara dos Deputados em 2021, e está parado no Senado, tratando de mudanças nas regras eleitorais para valer, terá que ser aprovado até outubro deste ano para ter validade para o pleito de 2024. A nova reforma eleitoral que vem sendo preparada é mais ampla e com alcance em toda a legislação partidária e eleitoral, revogando leis vigentes e unificando regras em uma única norma.

Chumbo grosso III

Um dos pontos que mais chamam atenção é a proposta que cria uma punição para quem divulgar ou compartilhar fatos “que sabe ou gravemente descontextualizados” visando influenciar o eleitor. A pena, segundo o texto, é de um a quatro anos e multa.

Chumbo grosso IV

A pena pode ser aumentada, por exemplo, se o crime for cometido por meio da internet ou transmitido em tempo real; com uso de disparos de mensagem em massa; ou se for praticada para atingir a integridade das eleições, para “promover a desordem ou estimular a recusa social dos resultados eleitorais”.

Chumbo grosso V

Quem usou esse tipo de prática ao longo das últimas eleições pode começar a colocar as barbas de molho. Com as ferramentas atuais, a identificação dos gaiatos será facilitada. O bom malandro entenderá o recado.

Caxambu

A estância hidromineral de Caxambu-MG transformou-se na principal opção de turismo do governo do prefeito Neto (PP). A cidade será o destino dos vencedores da premiação ‘Professor Destaque do Ano 2023’, instituído pela secretaria municipal de Educação como forma de reconhecimento do trabalho docente desenvolvido em sala de aula. Caxambu também recebe este ano os integrantes do projeto da Terceira Idade.

Silêncio

A respeito da demora na conclusão da obra da Rua 33, na Vila Santa Cecília, chama atenção o silêncio de entidades como a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Comercial (Aciap). A situação crítica daquela região afeta diretamente a economia e a geração de emprego, mas nenhum representante dessas entidades, até o momento, veio a público cobrar explicações do governo municipal sobre a falta de planejamento.

Posse

O juiz Munif Saliba Achoche tomou posse, terça-feira (dia 8), como o novo titular da 1ª Vara do Trabalho de Angra dos Reis.

Agenda

A agenda de visitas do presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ), desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, aos Núcleos Regionais do Judiciário fluminense prossegue nesta sexta-feira (dia 11). Desta vez, o presidente encontrará com os magistrados que atuam no 8º Núcleo Regional, em Angra. Além do município da Costa Verde, o NUR compreende Itaguaí, Mangaratiba, Paraty, Rio Claro e Seropédica. Juntas, as seis cidades concentram 468.348 habitantes.

Atraso

A obra de construção do Museu da Ciência e Tecnologia, anexo ao Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal, deveria ter sido entregue no início de junho, mas até agora continua na fase de estrutura metálica. O custo do tal museu é da ordem de R$ 15 milhões.

Saúde

O atendimento prestado na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) José Ribeiro de Souza Júnior, no bairro Água Limpa, vem deixando a desejar. A culpa não é dos médicos e funcionários, e sim da administração, que não consegue providenciar carros para os atendimentos domiciliares serem cumpridos. Sobra dinheiro para algumas coisas e falta para básico.

Memória curta

Como de costume, o prefeito Neto (PP) tem o hábito de transferir a culpa das dívidas com o pagamento de precatórios do Município para outros gestores. O chefe do Executivo municipal, no entanto, precisa ser lembrado que ele está caminhando para completar 20 anos no comando da Prefeitura. Portanto, tem muita culpa no cartório.

PP

Como previsto, o namoro do prefeito Neto com o Partido Progressista (PP) vai mesmo acabar em casamento. A cerimônia de “troca de alianças” somente não aconteceu ainda devido ao problema de saúde enfrentado por seu irmão Marco Antonio Francisco, o Marco Ovo, que há dois meses está internado na UTI do Hospital São João Batista.

Bolsas I

A Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) divulga edital inédito de Apoio à Cooperação com escolas da rede pública sediadas na região metropolitana e em municípios onde a instituição possui campi, como o caso de Volta Redonda. Serão disponibilizadas 60 bolsas, sendo 40 pela Faperj e 20 pela UFF.

Bolsas II

O programa pretende fomentar a maior interação entre o meio acadêmico universitário e as escolas públicas. Sob a orientação de docentes vinculados à UFF, estudantes do ensino médio poderão colaborar no desenvolvimento de planos de trabalho nas áreas de ciências da vida, ciências exatas e da terra, e ciências humanas e sociais aplicadas. Dessa forma será possível identificar e formar os estudantes com vocação para a pesquisa e interessados em ter experiência em laboratórios ou grupos de pesquisa da UFF, além de incentivar o pensamento científico entre os estudantes, a fim de descobrir novas vocações e identificar jovens talentos.

Bolsas III

Para participar, os estudantes devem estar regularmente matriculados no ensino médio em escolas públicas, não estar vinculados ao mercado de trabalho ou participando de outros projetos financiados, e comprovar frequência escolar igual ou superior a 75%. Os docentes da UFF e das escolas também possuem critérios específicos de participação. As escolas com estudantes contemplados deverão indicar um representante institucional junto à UFF. As inscrições estarão abertas até segunda-feira (dia 14).

Degase I

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou em plenário, na quinta-feira (dia 10), uma indicação legislativa do deputado estadual Léo Vieira (sem partido), que sugere ao governador a inclusão dos servidores que atuam no Degase na lei que instituiu o Regime Adicional de Serviços (RAS) aos agentes das polícias Civil e Militar, bombeiros militares e do sistema penitenciário. Agora, a proposta de número 352/2021 será encaminhada ao governador Cláudio Castro (PL), para ele enviar um projeto de lei à Alerj em benefício desses agentes da segurança pública.

Degase II

A indicação legislativa do deputado Léo Vieira visa fazer o Poder Executivo alterar o Decreto nº 43.538, de 03 de abril de 2012, referente ao pagamento do regime adicional. Léo Vieira justifica que a alteração da legislação vigente se faz necessária à medida que é fundamental corrigir distorções que podem colocar servidores públicos em lado opostos quanto a possíveis benefícios de natureza salarial, em função das atividades por eles exercidas.

Reconhecimento

A Nissan do Brasil, com complexo Industrial em Resende, foi reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro pelo Great Place to Work, empresa global de pesquisa, consultoria e capacitação. A fabricante japonesa, única do segmento de automóveis a figurar neste ranking, também obteve mais um reconhecimento: pela segunda vez ficou entre as seis empresas a receber destaque em ‘Saúde Emocional’, categoria que, por meio de inteligência artificial, considera comentários, perfil e a maturidade emocional dos colaboradores em suas respostas na pesquisa.