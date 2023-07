O pavilhão da Ilha São João receberá, entre os dias 4 e 6 de agosto, o 28º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série. Promovido pelo Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda, o evento reunirá amantes dos automóveis antigos e icônicos.

Realizado anualmente, o encontro atrai colecionadores, aficionados e curiosos de todas as idades, que se reúnem para apreciar uma diversidade de modelos raros, de fabricação limitada, conhecidos como ‘fora de série’.

“Faço parte há 15 anos do Clube e o evento é um sucesso. Ano passado tivemos a participação de 250 carros e mais de 15 mil pessoas passaram pela exposição. Novamente, a cidade será o palco perfeito para esse espetáculo sobre rodas, com uma exposição de encher os olhos e transportar o público para diferentes décadas de história automotiva”, disse Marco Antônio, diretor social do Clube.

Segundo o presidente da entidade, Francisco da Silva Esteves, o evento visa proporcionar momentos de lazer e nostalgia aos visitantes. “São três dias de muita cultura, gastronomia e entretenimento para as famílias em torno dos carros antigos. Esse é o 28°, então há muita tradição na cidade. A gente cultua muito esses carros porque, na verdade, eles nascem do aço, que corre aqui na cidade, pela CSN”, destaca.

A importância do evento vai além do entretenimento, movimenta a economia local com a presença de visitantes de cidades vizinhas e movimenta o comércio local. A parte social também não é esquecida. Aos participantes é sugerido que doem um quilo de alimento não-perecível para a entrada no pavilhão da Ilha.

“Temos nossos encontros, mas a gente se reúne anualmente nesse evento e contamos com a presença de pessoas de todo Sul Fluminense, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e diversos outros lugares”, explicou Francisco.

Calendário de eventos

Para os expositores, o encontro é uma oportunidade única de mostrar suas preciosidades automotivas ao público apaixonado, além de trocar experiências com outros colecionadores e conhecer novos admiradores da cultura automobilística. “Fazemos essa reunião bonita dos carros antigos, e alguns muito raros, e é nessa hora que os carros saem para brilhar”, conta o presidente do Clube.

O Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série de Volta Redonda já é um marco no calendário local e regional, e a cada ano atrai mais participantes, consolidando-se como um evento imperdível para todos os amantes de carros clássicos e raridades automobilísticas.

Foto: arquivo pessoal