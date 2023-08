Saúde I

O prefeito Neto (PP) esteve em uma clínica particular da Vila Santa Cecília, na quarta-feira (dia 15). A Folha do Aço apurou que o chefe do Palácio 17 de Julho foi submetido a uma Angiotomografia Computadorizada Arterial de Tórax.

Saúde II

O exame diagnóstico não invasivo permite visualizar veias e artérias por imagem, utilizando radiação emitida pelo equipamento de tomografia computadorizada, onde são capturadas múltiplas imagens permitindo visão em vários níveis. A Angio TC é indicada para investigação de doenças da aorta abdominal e torácica, como estenoses, aneurismas e dissecções.

Cooptando

O anúncio feito pelo prefeito Neto de que o ex-vereador e bispo da Igreja Projeto Vida, Laydson Cruz foi nomeado assessor especial e ficará responsável por um escritório que vai mapear e apoiar projetos sociais desenvolvidos pela comunidade da margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, dá mostras de que o chefe do Executivo segue firme na busca de sua reeleição em 2024.

Conversas

O líder religioso vinha mantendo entendimento com o pré-candidato à prefeitura Mauro Campos (PL). É a máquina funcionando a todo vapor.

Filiou

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, um dos mais bem avaliado em pesquisa de satisfação pela sua administração, filiou-se ao PL. Balieiro recebeu o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia ocorreu em Brasília.

Projeto I

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que no momento vem mantendo uma nova linha de conversa com o prefeito Neto, voltou a cogitar investimentos em projetos habitacionais em Volta Redonda. O mais importante deles seria a construção de casas, prédios e até um shopping no terreno de propriedade da empresa no bairro Aero Clube.

Projeto II

As pretensões da CSN podem esbarrar no decreto nº 17.408/2021, editado pelo prefeito Neto, estabelecendo gabarito para as construções no bairro Aero Clube e limitando as construções em até quatro pavimentos.

Solução

Para resolver o problema, a Prefeitura deve enviar na próxima semana uma nova edição do Plano Diretor, que delimita o que pode ou não ser construído na cidade por setores. Para quem sabe ler, um pingo é letra.

Redução I

Para instalar uma fábrica para produção de latas, revestimento de caixas e materiais de aço na cidade de Taubaté-SP, a CSN obteve a redução da cobrança de impostos municipais por um período de 15 anos. A medida foi publicada no Diário Oficial do município do último dia 11 e prevê ações como a redução da alíquota cobrada no Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e a isenção da cobrança de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Redução II

A CSN ainda não confirmou quando vai se instalar no local onde fica a antiga fábrica da Ford. No entanto, a estimativa é de que sejam gerados cerca de 400 empregos.

Diesel

O anúncio de aumento de 25,8% no litro do diesel vai impactar mais uma vez no transporte público de passageiros de Volta Redonda e toda região. Cidades como Volta Redonda e Barra Mansa não dão aumento de tarifa há mais de dois anos.

Pandemia

Por um lado, os empresários reclamam que “durante a pandemia a demanda de passageiros caiu cerca de 70% e foi um duro golpe nas operações financeiras para a manutenção de um serviço de qualidade”. Por outro, passageiros reclamam do serviço.

Diesel

O reajuste do diesel anunciado pelo governo federal na terça-feira (dia 15), de R$ 0,78 por litro, piora mais ainda a situação do transporte público pelo Brasil afora.

Reflexo

Em uma conta simples, uma empresa de ônibus que faz em uma cidade de porte médio cerca de 900 viagens por dia, consumindo cerca de 4.700 litros de combustível, com o aumento de R$ 0,78, passará a gastar mais R$ 3.666/dia. A conta só leva em consideração a alta do diesel, não incluindo outros insumos.

Saída

Para não mexer ainda mais no bolso dos trabalhadores, as prefeituras estão subsidiando as passagens, que muitas das vezes baratearam o transporte público e melhoraram os serviços. Resende é um bom exemplo.

Estátua

“O governador Cláudio Castro (PL) e o Uruam [Andrade, secretário de Estado de Infraestrutura] merecem estátua, por tudo que estão fazendo por Volta Redonda”. A afirmação é do prefeito Neto. Menos, prefeito. Bem menos!

Delações I

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, na quarta-feira (dia 16), dois pedidos do governador Cláudio Castro para anular duas delações em que ele é acusado de ter recebido propina na época em que era vice-governador e vereador do Rio.

Delações II

A primeira delação que cita Castro – e que ele tenta anular – é de Bruno Campos Selem. Bruno, que foi funcionário da Servlog, empresa que tinha contratos milionários com a Fundação Leão XIII quando Castro era vice-governador, contou ao Ministério Público do Rio que durante um encontro, em 30 de julho de 2019, Castro recebeu R$ 100 mil em espécie, das mãos de Flavio Chadud, dono da Servlog, na sede da empresa, num shopping na zona oeste do Rio. O encontro de Castro e Chadud foi registrado por câmeras de segurança do shopping.

Delações III

A segunda colaboração premiada em que Cláudio Castro é mencionado é do empresário Marcus Vinícius Azevedo da Silva. O delator afirmou que Castro recebeu propina em contratos da prefeitura do Rio quando era vereador, em 2017. Disse ainda que Castro, já na condição de vice-governador, em 2019, participou de um esquema de corrupção em contratos da Fundação Leão XIII, órgão do governo do estado responsável pelas políticas de assistência social. E que recebeu propina até em dólar, nos Estados Unidos. Castro sempre negou todas as acusações.

Samba I

O ex-diretor geral do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban) Ronie Oliveira é um dos compositores da letra “A Negra Voz do Amanhã”, que concorre no concurso de samba-enredo para o carnaval 2024 da Estação Primeira de Mangueira. A escolha será no dia 2 de setembro, em apresentação na quadra da escola, na Zona Norte do Rio. A letra homenageia a cantora Alcione.

Samba II

Em 2019, Ronie Oliveira, em parceria com outros compositores, assinou a letra do samba-enredo ‘História pra ninar gente grande’. Naquele ano, a verde rosa conquistou seu 20º título do carnaval carioca.

Cultural

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), que é membro da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), protocolou três projetos de lei que valorizam manifestações culturais do Sul Fluminense. Depois da Feira Livre de Volta Redonda, o parlamentar também quer que a Fanfarra dos Ex-alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) e o Grupo Jongo de Pinheiral sejam declarados como Patrimônios Culturais e Imateriais do Estado do Rio.

Juventude

A Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) promove a V Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude no dia 31 de agosto. O evento acontecerá no campus Aterrado do UGB Ferp, às 18h, com o tema ‘Reconstruir no Presente, Construir o Futuro’. Uma das atividades da conferência é a eleição dos 14 conselheiros municipais da juventude, que vão representar a sociedade civil. O Poder Público municipal tem oito cadeiras no grupo.