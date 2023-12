O que tem em comum Ludmilla, Dilsinho, Barões da Pisadinha e Mumuzinho? Todos eles são presenças confirmadas na maior festa já organizada em Angra dos Reis. A programação na Praia do Anil será aberta nesta sexta-feira (dia 29), a partir das 23h30, com o show de Ludmilla. A entrada é gratuita.

Transitando entre o funk, pop e pagode, os vídeos de Ludmilla ultrapassaram a marca de mais de 4 bilhões de views no YouTube e ela ainda acumula 2,5 bilhões de streaming no Spotify. Ela também é detentora de um Grammy Latino, na categoria “álbum de samba/pagode“, com “Numanice #2”.

Tierry vai se juntar ao time de “feras” da música. O cantor sertanejo é a atração confirmada para se apresentar no sábado, dia 30 de dezembro. Cantor e compositor de muitos sucessos, entre elas “Cracudo” e “Rita”, Tierry tem quase 5 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e uma agenda cheia de shows por todo o país.

Outro nome confirmado é o da sertaneja Rita Moreira, que vai embalar a passagem de ano na Praia do Anil. A cantora lançou, no ano passado, a música “Vontade de te largar”, que conta com a participação do cantor Murilo Huff, um dos compositores da canção. Em 1º de janeiro, após a Procissão Marítima, a Praia do Anil vai receber Dilsinho e seus pagodes românticos.

Depois de uma rápida pausa, no dia 4 de janeiro acontece a noite gospel, com programação ainda a definir. Mumuzinho vai colocar geral para sambar no dia 5 de janeiro, início das festividades de aniversário de Angra dos Reis. Os Barões da Pisadinha encerram a festa com um supershow no dia 6, quando Angra completa 522 anos.

A programação foi preparada com muito cuidado pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Eventos, levando em conta diferentes ritmos e os artistas que estão se destacando no cenário musical brasileiro.

Os cantores, bandas e DJs locais também terão seu espaço e contarão com uma superinfraestrutura em suas apresentações. Caberá a eles abrir a programação todos os dias.

Haverá atrações musicais em outros cinco bairros da cidade: Parque Mambucaba, Vila Histórica, Frade, Monsuaba, e Abraão e queima de fogos em 15 localidades espalhadas pelo município. Na Vila do Abraão, na Ilha Grande, serão quatro dias de festas: do dia 29 de dezembro ao dia 1º de janeiro.



PROGRAMAÇÃO FIM DE ANO E ANIVERSÁRIO DE ANGRA:

29 de dezembro – 23h30

Ludmilla

30 de dezembro – 23h30

Tierry

31 de dezembro – 23h

Rita Moreira

1º de janeiro – 22h

Dilsinho

5 de janeiro – 23h30

Mumuzinho

6 de janeiro – 23h30

Barões da Pisadinha.

Foto: reprodução da internet