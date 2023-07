No dia 2 de setembro, Resende vai receber o show de Roberto Carlos, no Shopping Pátio Mix. As vendas têm início no dia 24 de julho e os fãs do “Rei” vão desembolsar o valor mínimo de R$ 320, com meia entrada por R$ 160.

Para aqueles que querem ficar mais perto do cantor, os ingressos custam R$ 980,00. A classificação é 18 anos.

Os pontos de venda são:

NOME DO LOCAL: ROSALIA BOUTIQUE

ENDEREÇO: Rua 14, nº176 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda/RJ

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA 09H ÀS 19H | SÁBADO 09h ÀS 14H00

TELEFONE: (24) 3342-7399

NOME DO LOCAL: LOJA KOPENHAGEN – SHOPPING PARK SUL

ENDEREÇO: Rod. dos Metalúrgicos, 1189

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de segunda a sábado das 10h às 22h – domingos das14h às 20h

TELEFONE: (24) 99222-9924

NOME DO LOCAL: LOJA KOPENHAGEN – SHOPPING PÁTIO MIX

ENDEREÇO: Av. Dorival Marcondes de Godoy, nº 500 – Fazenda do Castelo – Resende/RJ

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de segunda a sábado das 10h às 22h – domingos das14h às 20h

TELEFONE: (24) 99942-9924

NOME DO LOCAL: ROSALIA BOUTIQUE

ENDEREÇO: Rua São Sebastião, nº 1, Centro – Barra Mansa/RJ

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA 09H ÀS 19H | SÁBADO 09h ÀS 14H00

TELEFONE: (24) 3323-5430

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Venda pelo site www.eventim.com.br

Foto: reprodução das redes sociais