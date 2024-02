Após o término do animado carnaval, os cidadãos de Volta Redonda se deparam com uma realidade menos festiva: a chegada dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o ano de 2024. No entanto, a expectativa de ver a cidade prosperar com os recursos arrecadados é frustrada pela constatação de que as promessas de melhorias feitas pelo governo municipal ainda não se materializaram.

O prefeito Neto (PP), conhecido por suas evocações da visão utópica de uma cidade ideal, tem enfrentado críticas contundentes diante da disparidade entre seus discursos e a realidade enfrentada pelos cidadãos. Os recursos provenientes do IPTU de 2023, que deveriam ter sido direcionados para a manutenção e conclusão de obras prioritárias, parecem ter se perdido em um labirinto de má administração e falta de transparência.

Um caso emblemático é a situação da revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, onde diversos pontos de alagamento nas calçadas foram observados após as recentes chuvas, expondo a fragilidade das infraestruturas municipais diante dos fenômenos climáticos.

Os constantes atrasos na conclusão das obras, aliados à má administração dos recursos, geram não apenas transtornos para os moradores, mas também aumentam os custos para os cofres públicos. A falta de transparência na gestão desses recursos alimenta a desconfiança entre os contribuintes, que agora se perguntam se vale a pena investir mais dinheiro em um sistema que parece falhar em cumprir suas promessas.

Enquanto a secretaria municipal de Fazenda destaca a importância do pagamento pontual para evitar multas e ressalta os benefícios que o IPTU traz para a cidade, os moradores clamam por uma gestão mais responsável e transparente dos recursos públicos. Uma prestação de contas detalhada e uma revisão das práticas de governança são urgentemente necessárias para restaurar a confiança dos cidadãos e garantir um futuro mais próspero para Volta Redonda.

Diante desse cenário de desilusão e desafios, os moradores aguardam respostas concretas e ações efetivas por parte do governo Neto, que esteja verdadeiramente comprometido com o bem-estar e o desenvolvimento do município. Afinal, a folia acabou e chegou a hora de arregaçar as mangas, porque tem muito trabalho a ser feito na Cidade do Aço.

Por Claro Mariano