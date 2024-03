Assumiu

O ex-prefeito Samuca Silva assumiu a presidência do diretório municipal do PSDB em Volta Redonda. O convite foi feito por Marconi Perillo, ex-presidente nacional do partido e ex-governador de Goiás. Samuca declarou sua intenção de concorrer à prefeitura da Cidade do Aço nas eleições de outubro deste ano.

Debandada

A entrada de Samuca no partido desencadeou uma saída em massa de filiados do grupo ligado ao prefeito Neto (PP). Um desses membros é o vereador Fábio Buchecha, que agora está correndo contra o tempo para encontrar uma nova sigla para concorrer à reeleição.

Brazão

O deputado Chiquinho Brazão (sem partido), suspeito de envolvimento nas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018, recebeu 198 votos de eleitores de Volta Redonda nas eleições de 2022. O político foi o 93º mais votado na cidade.

Apuração

A investigação sobre um possível déficit de R$ 32 milhões na conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) sob a atual administração da prefeitura de Volta Redonda continua em curso. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) emitiu uma notificação ao prefeito Neto (PP) solicitando esclarecimentos sobre as alegadas irregularidades.

Compra

A prefeitura de Volta Redonda oficializou a aquisição de luminárias e suportes de pétalas, totalizando cerca de R$ 17 milhões em compras realizadas junto a três empresas do setor.

Reposição I

A escassez de materiais para reposição de luminárias tem sido um problema recorrente na cidade há algum tempo. Isso tem resultado em ruas, pontes, viadutos e passarelas completamente às escuras, causando preocupações de segurança e dificuldades para os moradores.

Reposição II

O detalhe é que aqueles que entendem do riscado têm plena consciência de que a instalação de lâmpadas de LED na cidade vem dando uma grande dor de cabeça. A durabilidade do material tem sido insatisfatória, com casos em que ruas que receberam reposição de lâmpadas há menos de 20 dias já apresentam defeitos novamente.

Buracos

Além das questões relacionadas ao sistema de iluminação, a cidade continua enfrentando problemas com várias crateras em diferentes pontos. A manutenção das vias permanece em estado precário, o que é preocupante para a segurança e mobilidade dos cidadãos.

Mudança

A saga em torno do retorno do engenheiro Jerônimo Telles ao comando da secretaria municipal de Obras parece estar longe de um desfecho. O prefeito Neto nunca esteve tão indeciso, e o motivo por trás dessa hesitação permanece um mistério para todos.

Cronológica

A secretaria de Fazenda de Volta Redonda está infringindo a ordem cronológica de pagamento aos seus fornecedores. Denúncias foram encaminhadas tanto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) quanto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Perseguição pura.

Improbidade

Como é amplamente conhecido, violar a ordem cronológica de pagamento acarreta possíveis penalidades por improbidade administrativa.

Televisores

O Hospital São João Batista lançou um edital para a aquisição de 50 TVs de 43 polegadas. O custo estimado para a compra dos aparelhos é de R$ 115 mil. No mercado, o preço médio de uma televisão com as especificações apresentadas gira em torno de R$ 1,6 mil cada.

Operação

Na manhã de terça-feira (dia 26), a Polícia Federal realizou a Operação Vírus com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU). O objetivo da operação é investigar irregularidades relacionadas à contratação de serviços de caráter emergencial pela prefeitura de Volta Redonda durante a pandemia da Covid-19. Os mandados judiciais foram expedidos pela 2ª Vara Federal.

Alvos

Cerca de 40 policiais federais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios relacionados aos suspeitos do suposto esquema de crimes em diversos municípios, incluindo Volta Redonda, Rio Claro, Pinheiral, Barra do Piraí, Paraíba do Sul e Rio de Janeiro. As investigações realizadas no início de 2020, após uma notificação anônima apontaram irregularidades no processo de dispensa de licitações relacionadas à contratação de serviços para instalação de equipamentos no hospital de campanha montado no gramado do Estádio Raulino de Oliveira.

Saúde

Após um período de internação em Belo Horizonte, o secretário municipal de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, já retornou à cidade. No entanto, ele permanece afastado, sem uma data definida para seu retorno às atividades profissionais.

Apoio

O empresário Bruno Marini, pré-candidato a prefeito de Barra Mansa pelo Partido Novo, lançou a Frente de Oposição Mudança Inteligente em um evento ocorrido na terça-feira (dia 26). No mesmo evento, ele confirmou o apoio do líder comunitário J. Chagas, que retirou seu nome da disputa.

De saída

O prefeito Neto confirmou os primeiros nomes que irão deixar seu governo para concorrer nas eleições de outubro e anunciou seus respectivos substitutos. Na secretaria municipal de Ação Social (Smac), Carla Duarte, que é pré-candidata a vereadora pelo PSD, será substituída por Rosane Marques, a Branca, atual subsecretária da pasta.

Já saiu

O secretário da Pessoa com Deficiência, Pastor Washington Uchôa, já deixou o comando da secretaria para concorrer pelo MDB. Sua exoneração foi publicada no Diário Oficial de terça-feira (dia 26). Em seu lugar, assume Eliete Guimarães Vasques, que ocupava o cargo de subsecretária.