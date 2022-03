O corpo do pescador Marlon Pires da Silva, de 28 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (dia 9), no Rio Paraíba do Sul, em Sapucaia. Ele estava desaparecido desde a manhã, quando foi avistado pela última vez andando de barco.

O cadáver foi removido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal de Três Rios. A suspeita é de que Marlon tenha caído da embarcação.

Foto: Reprodução