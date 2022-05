Hora de virar a chave no Volta Redonda. O Esquadrão de Aço estreia na Série A2 do Campeonato Carioca diante do Friburguense nesta quarta-feira (dia 4), às 15h, no estádio Eduardo Guinle.

Vindo de duas vitórias seguidas em casa pela Série C, o comandante Rogério Corrêa destaca que a equipe entrará com o mesmo foco para a competição Estadual.

“Estamos vivendo um momento bom agora. Importante termos esta sequência de vitórias, porque o clube tinha uma no ano e agora conseguiu duas consecutivas. Bom que trás bons fluídos, trazendo uma tranquilidade maior para os jogadores, não um conformismo, mas uma confiança para que possamos desempenhar o melhor papel, ainda mais agora, em uma estreia de campeonato que a gente precisa vencer. É muito importante irmos em Friburgo e conquistamos os três pontos. Sabemos que será um jogo muito difícil, até pela sua estrutura e história, o Friburguense sempre faz um time bom e jovem. Encontraremos dificuldades lá, mas estamos indo preparados para fazer um bom jogo e sair com os três pontos”, destacou.

Sobre o time que irá mandar a campo, Rogério Corrêa ressaltou que manterá a base da equipe que vem jogando. “Vamos com a força máxima que podemos no momento. Teremos quatro trocas do último jogo só, por questão de cansaço, que foi apontado no exame de CK, mas eles também estão relacionados para caso precisem, entrem no meio do jogo. Porém, quem entrar tem toda a nossa confiança, vem entrando e fazendo bons jogos na Série C e, por isso, estamos respaldados e tranquilo com o time que nos vamos”, afirmou.

Anunciado esta semana como reforço, o atacante Bruno Santos está relacionado para a partida e poderá fazer a sua estreia com a camisa tricolor.

Foto: Divulgação VRFC