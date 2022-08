O câncer é uma doença que impõe desafios às pessoas de todas as idades, além de promover uma comoção entre familiares e amigos. Foi essa união que levou a família de Camilly Sofia de Paula Moreira a realizar uma rifa para conseguir angariar valores visando cobrir despesas do tratamento. Com apenas 9 anos, Camilly, que mora no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, com a mãe, Camila do Carmo Moreira, e os avós, foi diagnosticada com sarcoma de Ewing, localizado na escápula direita.

“Estamos realizando a rifa para cobrir despesas com alimentação e outras que possam aparecer. Conseguimos os remédios pelo SUS e o tratamento é feito no Inca I, no Rio de Janeiro, com deslocamento por conta da Prefeitura. Tive que sair do trabalho para cuidar da Camilly, então estou sem renda. Por isso, a ideia da rifa, para nos ajudar a complementar os gastos”, disse a Camila, que é mãe solo.

Ela conta que os primeiros sintomas apareceram com pequenas dores no ombro direito da Camilly e que se acentuaram com o passar do tempo. “Aparentemente não tinha nada, nem inchaço ou vermelhidão. Levei ao pediatra, tirou raio-X e não deu nada. O médico encaminhou ao ortopedista. Foi pedido uma ultrassom o mais rápido possível, pois as dores haviam se agravado. O exame mostrou uma massa e ela ficou internada no São João Batista por sete dias para realizar exames de ressonância e tomografia. E aí veio um susto, um tumor ósseo maligno”, conta Camila.

Sempre com sorriso no rosto, a pequena Camilly já realizou seis, das 14 sessões de quimioterapia, iniciadas em fevereiro. Esse sorriso fez com que o comerciante Cássio Gomes de Oliveira compartilhasse a campanha para ajudar na venda das rifas. “Participe, colabore, doe, divulgue e vamos juntos ajudar essa fofura e transpor esse obstáculo em sua caminhada. Também peço orações para essa pequena, toda sua família e amigos, todos os médicos e profissionais envolvidos no tratamento dela”, compartilhou nas redes sociais.

Para aqueles que quiserem colaborar com a rifa é só entrar em contato com Vera, no telefone (24) 99203-3539. O sorteio acontece no dia 11 de setembro e os prêmios são uma colcha de cetim para casal, uma manicure e pedicure e uma caneca personalizada.

Foto: arquivo pessoal