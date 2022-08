Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.512 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (dia 20) à noite em São Paulo. Com os números 07, 10, 34, 47, 49 e 52, o prêmio previsto era de R$ 7,8 milhões.

Ficam acumulados para o próximo concurso, quarta-feira (dia 24), R$ 14 milhões.

A quina teve 81 acertadores e cada um vai receber R$ 31.030,62. Os 4,3 mil acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 819, 41.

Com informações da Agência Brasil