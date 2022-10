No dia seguinte à classificação para a decisão da Copa Rio 2022, a diretoria do Volta Redonda anunciou, na quinta-feira (dia 6), a renovação de contrato com o técnico Rogério Corrêa para a temporada de 2023. Em sete meses no comando do Esquadrão de Aço, o treinador já disputou 47 jogos, conquistando 24 vitórias.

Até o momento, Rogério acumula mais de 58% de aproveitamento em três competições disputadas (Brasileiro da Série C, Carioca da B1 e Copa Rio). “Na minha concepção foi um trabalho muito positivo, onde a equipe foi muito sólida em busca dos seus objetivos. Mesmo com muitos jogos em um curto espaço de tempo, conseguimos sustentar isso muito bem e todos estão de parabéns”, afirmou.

Sobre o que levou a aceitar a proposta de renovação do contrato, Corrêa citou as condições oferecidas de trabalho. “O que me motivou a continuar foi a estrutura do clube, que é muito organizado, com profissionais que me dão todo o respaldo para trabalhar. Além do fato que darei sequência ao trabalho, não pegando do zero, participando da construção do elenco e tendo tempo para trabalhar, e isso para um treinador é muito importante”, destacou.

Projetando a temporada de 2023, o treinador cita a importância do planejamento. “Temos uma perspectiva muito boa, onde teremos todas as competições sem ter uma em cima da outra, como foi neste ano, podendo planejar tudo com tranquilidade. Vejo um futuro brilhante para mim aqui no Volta Redonda e também para o clube ter uma crescente ainda maior”, projetou.

O presidente do Voltaço, Flávio Horta, comemorou a permanência do técnico e destacou o quanto isso ajuda no planejamento para a próxima temporada. “Primeiramente, quero agradecer ao Rogério por ter, mais uma vez, acreditado no nosso projeto e aceitado permanecer no clube, apesar de ter tido outras propostas até mais vantajosas”, lembrou.

O mandatário também citou a montagem do elenco para 2023. “É muito importante ele permanecer porque conhece muito bem o nosso elenco e poderá nos ajudar muito também nesta montagem do time para a próxima temporada. Mas isso fica para depois, porque agora o foco é total na final da Copa Rio, que pode nos dar uma vaga na Copa do Brasil em 2023”, afirmou.

Classificação

O comandante Rogério Corrêa também analisou a vitória por 3 a 2 sobre o Americano na noite de quarta-feira (dia 5), no Raulino de Oliveira. Na decisão da Copa Rio, que pode assegurar uma vaga ao Voltaço na Copa Rio, o adversário será a Portuguesa-RJ.

“Vitória importante, jogando bem e propondo bastante o jogo. Criamos muitas chances, infelizmente não conseguimos transformar todas em gol, mas conquistamos o nosso objetivo que era a vitória e a classificação. Agora é mais uma final, que é importante demais para o que estamos almejando no ano de 2023 do Volta Redonda. Agora é descansar um pouco, porque vamos enfrentar uma equipe muito qualificada que é a da Portuguesa-RJ. Serão dois grandes jogos e espero que possamos sair com o título, fechando com chave de ouro este segundo semestre que estamos tendo”, ressaltou.

Promoção

A primeira partida da final da Copa Rio será neste sábado (dia 8), às 16h, no estádio Raulino de Oliveira. A promoção de ingressos será mantida diante da Portuguesa-RJ. Com isso, todos os torcedores pagarão R$ 10 (meia-entrada).

Foto: divulgação