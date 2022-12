Os moradores dos bairros Retiro, Vila Mury, Açude, Bom Jesus, Vila Brasília, Coqueiros, Mariana Torres, Belo Horizonte e demais localidades terão agora terão uma novidade na área de ortodontia e estética. Será inaugurada a partir das 9h, na próxima terça-feira, dia 6, a Orthopride Retiro, na Avenida Amazonas, nº 580, em Volta Redonda.

A rede Orthopride tem mais de 250 mil clientes em todo o país. Com a inauguração da unidade, serão gerados mais postos de trabalho na cidade, com esse investimento na área odontológica.

Uma novidade que a clínica apresenta é a harmonização orofacial. O agendamento de consultas pode ser feito pelo telefone (24) 3112-1742 que também é whatsapp. Os clientes podem seguir o perfil da unidade no Instagram: @orthoprideretiro.

“Com atendimento na especialidade de aparelhos ortodônticos, limpeza, clareamento e raspagem, nosso objetivo é ofertar um serviço de qualidade a valores acessíveis, humanizado, diferenciado e com transparência. Nossos consultórios são integrados, sendo possível que as famílias possam visualizar todo procedimento realizado com o paciente, desde a higienização, assepsia e o tratamento específico”, informa a gerente administrativa da unidade do Retiro, Cláudia Silva de Moraes.

A gerente administrativa da unidade, Cláudia Silva de Moraes, definiu Volta Redonda como uma cidade promissora, com desenvolvimento planejado e de posição estratégica para justificar a decisão de o grupo Orthopride investir ainda mais no município.

A técnica de saúde bucal, Poliana Lopes da Orthopride Retiro, afirma que “os profissionais são dedicados e qualificados. Extremamente competentes e sempre desempenhando seu trabalho com excelência. Os consultórios são organizados, possuem um ambiente bonito e higienizado, o atendimento é diferenciado sempre com muita atenção e respeito”.