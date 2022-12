A Prefeitura de Barra Mansa informa, por meio do Decreto Municipal nº 10.249, que o ponto facultativo para as repartições municipais terá início nesta quinta-feira (dia 22). A medida se dá por conta dos feriados de Natal e Ano Novo. Os serviços essenciais, que funcionam em regime de escala e atendem ao público em geral, como delegacia e hospitais, não sofrerão paralisação. A Prefeitura volta às atividades integralmente no dia 2 de dezembro de 2023.

Confira abaixo o esquema de plantão durante o recesso:

DEFESA CIVIL

Moradores que precisarem de atendimento de emergência podem acionar o órgão através do número 199 e (24) 3028-9370. As ligações serão recebidas pela Guarda Municipal no CESP (Centro Estratégico de Segurança Pública) e direcionadas a equipe de plantão.

SAAE-BM

O cidadão que tiver problemas com o abastecimento e vazamentos de água, assim como outros serviços de urgência, pode entrar em contato com o Saae-BM, através dos números 115 ou (24) 3512-4333. Esse atendimento também será mantido pelo WhatsApp (24) 99876-3526 e pelo serviço da ouvidoria no telefone (24) 3028-9944. O Saae-BM retoma seu expediente normal dia 02, às 8 horas.

HEMONÚCLEO

A unidade funcionará das 7h às 11h nos dias 26, 27, 28 e 29 apenas para doação de sangue. Já a entrega de resultados será feita até 12h. O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa, no Centro.

Foto: Chico de Assis