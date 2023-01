Visando ampliar o atendimento e oferecer o serviço para as pessoas que não tem disponibilidade durante o dia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de Volta Redonda, ampliou o horário de atendimento do projeto “Terapia Comunitária Online”. A partir de agora, os usuários contarão com o serviço também no horário noturno, todas às terças e quintas-feiras, a partir das 17h30. O atendimento acontece também durante a semana nos horários das 10h e 14h, por meio de uma plataforma virtual.

A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) e consiste em uma terapia de grupo, que tem por objetivo promover saúde com a construção de vínculos solidários, valorização das experiências de vida dos participantes, resgate da identidade, restauração da autoestima e da confiança em si, ampliação da percepção dos problemas e possibilidades de resolução a partir das competências locais.

Segundo umas das idealizadoras do projeto, a médica de família e Comunidade da secretaria municipal de Saúde, Silvia Mello dos Santos, a iniciativa surgiu em 2021 com a ideia de oferecer, de forma gratuita, uma rede de amparo emocional a qualquer pessoa.

“Completamos este mês seiscentas terapias realizadas, com quase mil participantes inscritos, em sessões que acontecem todos os dias da semana. A prática foi apresentada como experiência exitosa em congressos como o da ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), premiada em segundo lugar no congresso COSEMS-RJ (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro) recebendo assessoria da Fiocruz pelos resultados alcançados e representar uma prática inovadora em saúde”, explicou a médica.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, falou que as maiores causas de adoecimento do ser humano não estão relacionadas exclusivamente as questões físicas, por isso é tão importante criar esses espaços de partilha para as pessoas, ampliando assim os cuidados disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Esse espaço é de acolhimento e de cuidado, onde as pessoas podem falar dos seus medos e dores. A Terapia Comunitária Integrativa trabalha a saúde de forma integral e contribui imensamente para o enfrentamento dessas questões. Com práticas como essa, onde valorizamos o indivíduo e promovemos o empoderamento pessoal, conseguindo fortalecer a nossa população”, disse a secretária.

O projeto da TCI online conta com três terapeutas comunitárias, Vanja Cunha, Carmen Rosimar e Mayre de Souza. As sessões acontecem de forma online tendo em média uma hora de duração. Para participar basta se inscrever através do site da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, diretamente no campo Terapia Comunitária: https://abre.ai/fzxF

Além disso, o usuário deve ter instalado previamente no computador ou celular o aplicativo ZOOM onde acontece a terapia. Lembrando que é possível participar mais de uma vez, basta selecionar no momento da inscrição as opções disponíveis.

Fotos de divulgação- SMS/PMVR