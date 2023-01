Para quem estipulou como meta estudar e alavancar a carreira profissional em 2023, esse é o momento certo. O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA está com inscrições abertas para processos seletivos que contemplam tanto quem vai dar o primeiro passo acadêmico quanto para aqueles que desejam subir mais um degrau.

Para graduação, as vagas são para Medicina e mais 22 cursos entre as áreas da Saúde e Biológicas, Exatas e Humanas, assim como para os programas de Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente e do Mestrado Profissional em Materiais. Todas as informações podem ser conferidas pelo site www.unifoa.edu.br.

Inscrições para cursos de graduação

Todas as inscrições são feitas exclusivamente on-line, pelo site do UniFOA. Com 120 vagas disponíveis, os interessados em cursar Medicina devem se inscrever até o dia 12 de janeiro (quinta-feira), às 21 horas. Nessa opção, a única forma de ingresso é pela nota do Enem e, conforme o edital, são aceitos os resultados das edições de 2016 a 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio.

Já para aqueles que têm interesse nos demais cursos de graduação, há duas opções: nota do Enem ou redação on-line. Quem optar pelo Enem, serão aceitos os resultados das edições de 2014 a 2021 do exame e o prazo é até 17 de fevereiro de 2023, às 23 horas. Já para os que escolherem redação on-line, o prazo é até 15 de fevereiro de 2023, às 23 horas. Confira os cursos de graduação desse vestibular:

– Administração

– Ciências Contábeis

– Ciências Biológicas (Bacharelado)

– Ciências Biológicas (Licenciatura)

– Design

– Direito

– Educação Física (Bacharelado)

– Educação Física (Licenciatura)

– Enfermagem

– Engenharias ABI (Área Básica de Ingresso): Civil, de Produção, Elétrica e Mecânica

– Jornalismo

– Nutrição

– Odontologia

– Publicidade e Propaganda

– Serviço Social

– Sistemas de Informação

– Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

– Curso Superior de Tecnologia em Logística

– Curso Superior de Tecnologia em Marketing

Escola de Negócios

Nesse primeiro período de 2023, o UniFOA lança cursos de graduação presenciais na modalidade tecnólogo, com duração de apenas dois anos; são eles: Logística, Marketing e Recursos Humanos. Esses, com os já existentes bacharelados em Administração e Ciências Contábeis, compõem a chamada Escola de Gestão & Negócios.

Nesse modelo, o semestre é chamado de “eixo temático”. Isso porque, a cada seis meses, são desenvolvidas todas as competências e habilidades sobre alguma área do curso escolhido, por meio de uma metodologia baseada em projetos que resolvem problemas reais.

Cada eixo é divido em dois módulos, em que são desenvolvidos um projeto prático em cada um deles. Elaborados em sala de aula, eles atendem às necessidades reais do mercado e são propostos pelas empresas parceiras do UniFOA. Ao fim do eixo temático, o estudante ganha uma certificação sobre o tema. Esse certificado é aceito no mercado como comprovação da capacidade para exercer aquela função. As certificações ampliam o currículo, e aumentam as chances de empregabilidade mais rapidamente.

Inscrições para os programas de mestrado

Por duas vezes consecutivas avaliado com nota máxima pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a Capes, o Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente (MECSMA) está com edital aberto até 14 de março de 2023. Já para quem deseja se inscrever para o Mestrado Profissional em Materiais (MEMAT), as inscrições devem ser feitas até o dia 8 de março de 2023.

Mudança de campus

A partir do dia 16 de janeiro, os cursos de graduação em Administração e Ciências Contábeis, além dos cursos de pós-graduação lato sensu terão suas atividades administrativas e acadêmicas remanejadas do Campus João Pessoa Fagundes, no Tangerinal, para o Campus Olezio Galotti, em Três Poços.

Para tirar dúvidas ou obter mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Geral do UniFOA pelos canais de comunicação abaixo:

Telefones: (24) 3340-8365 / (24) 3340-8382

WhatsApp: (24) 3340-8445

E-mail: secretariageral@foa.org.br

Foto: divulgação