O Senac RJ está com inscrições abertas para preencher 214 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos nas unidades dos municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa e Volta Redonda. As vagas são oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e destinam-se a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. As inscrições devem ser feitas pelo site do PSG: http://psg.rj.senac.br.

Em Barra do Piraí e Barra Mansa, os cursos oferecidos são Estoquista e Assistente Administrativo. Já em Volta Redonda, as inscrições estão abertas para os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Logística e Assistente de Crédito e Cobrança. As turmas têm previsão de início para janeiro, fevereiro e março. O prazo de inscrição se encerra uma semana antes do começo das aulas.

Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais. Serão matriculados os primeiros classificados com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), atendendo os requisitos do curso e do PSG. O regulamento está disponível no link https://psg.rj.senac.br/Documentos/NovoRegulamento.pdf?v=1

Serviço:

Vagas PSG Senac RJ – Barra do Piraí, Barra Mansa e Volta Redonda

Inscrição: http://psg.rj.senac.br

Barra do Piraí

Rua José Alves Pimenta, 514 – Matadouro – Barra do Piraí

Estoquista – 22 vagas

Início previsto: 23/01/2023

Horário: segundas, terças e quintas, das 13h às 17h

Assistente Administrativo – 22 vagas

Início previsto: 06/02/2023

Horário: segunda a sexta, das 18h às 22h

Barra Mansa

Rua Luiz Ponce, 103 – Centro – Barra Mansa

Assistente Administrativo – 40 vagas

Início previsto: 23/01/2023

Horário: segundas, terças e quartas, das 13h às 17h

Estoquista – 40 vagas

Início previsto: 06/03/2023

Horário: segundas, quartas e sextas, das 13h às 17h

Volta Redonda

Rua Governador Luiz Monteiro Portela, 251 – Volta Redonda

Assistente Administrativo – 20 vagas

Início previsto: 30/01/2023

Horário: segundas, quartas e sextas, das 8h às 12h

Assistente de Logística – 20 vagas

Início previsto: 13/02/2023

Horário: segundas a sextas, das 18h às 22h

Assistente Administrativo – 20 vagas

Início previsto: 20/03/2023

Horário: segundas, quartas e sextas, das 13h às 17h

Assistente de Crédito e Cobrança – 30 vagas

Início previsto: 20/03/2023

Horário: segundas e quartas, das 13h às 17h