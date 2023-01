O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu parecer prévio contrário à aprovação da Prestação de Contas do governo municipal de Volta Redonda referente ao exercício de 2021. O acórdão, proferido em sessão plenária realizada na quarta-feira (dia 4), analisou a gestão do prefeito Antonio Francisco Neto. O documento será encaminhado para a Câmara de Vereadores do município, onde as contas serão avaliadas em definitivo.

Segundo informações, o TCE encontrou duas irregularidades e 18 impropriedades e, com isso, os conselheiros fizeram 20 determinações e 2 recomendações.

A matéria será atualizada assim que o Tribunal publicar o acórdão.