O vestibular para 2024 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) terá duas provas de qualificação e uma discursiva, modelo adotado antes da pandemia da Covid-19. Segundo o diretor do Departamento de Seleção Acadêmica da insitituição, Gustavo Krause, esse modelo permite selecionar de forma mais precisa os candidatos e favorece os que se prepararam melhor.

“A primeira vantagem dos dois exames de qualificação é que o candidato tem duas chances de alcançar um bom conceito. A segunda é que os dois exames funcionam como uma excelente orientação de estudo durante o ano do vestibular, em condições reais de concursos”, afirmou Gustavo, que acrescentou. “O exame discursivo, por sua vez, não apenas aprofunda os conteúdos das principais disciplinas do curso pretendido pelo candidato, como também permite avaliar o seu pensamento e a sua expressão escrita para além da prova de redação”.

Os exames da primeira etapa serão em 4 de junho e 3 de setembro de 2023, com questões objetivas de todas as disciplinas. Os candidatos podem fazer apenas uma das provas ou as duas – neste caso, será considerada a maior pontuação. A segunda e última fase está marcada para 3 de dezembro deste ano, com redação para todos os participantes e duas provas discursivas de disciplinas específicas, conforme o curso escolhido.

Os livros de literatura do Vestibular Estadual 2024 serão novamente definidos por meio de consulta pública, como acontece desde 2017, que já está disponível na Revista do Vestibular, para que os candidatos escolham os quatro títulos da lista apresentada. Há três opções em cada grupo: Literatura Portuguesa, Clássicos Universais, Livro de Contos e Literatura Infanto-juvenil.

De acordo com Krause, a consulta amplia a discussão não apenas das obras propostas para o vestibular, mas também da leitura em geral, sua importância e seu significado.

“Os alunos de algumas escolas chegam a se organizar para votar em determinados livros, quer por influência de um professor, quer porque eles acham que tais livros podem ser mais agradáveis ou mais fáceis de ler”, disse ele, explicando que todas as pessoas podem votar até mais de uma vez.

A enquete fica no ar até 27 de janeiro de 2023. O resultado com os nomes dos livros escolhidos será divulgado no início de fevereiro.

Mais informações sobre o Vestibular Estadual da Uerj 2024 estão em https://www.vestibular.uerj.br/.

A Uerj está vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Foto: Divulgação