Agentes da Secretaria de Defesa Civil, da Prefeitura de Barra do Piraí, avaliam o imóvel que desabou, neste sábado (dia 7), no bairro Lago Azul, às margens da rodovia Lúcio Meira (BR 393). Não há feridos.

Devido a chuvas na região, houve ocorrência de alagamentos no bairro Lago Azul, com colapso de um imóvel, que foi interditado. Segundo informações da Defesa Civil, há uma tubulação sob a rodovia, que é de responsabilidade da concessionária, ligando os dois lados e que pode estar obstruída. Há necessidade de avaliação e intervenções para sanar este problema.

“É uma rede com afluentes do rio Paraíba do Sul, desde a região à montante, no caso, região da serra de Ipiabas, e que se dirige ao rio principal. A rodovia é de responsabilidade da K-Infra. Houve contatos com a empresa, que inclusive enviou representantes ao local. Intervenções de desobstrução de drenagem sob a rodovia precisam ser executadas, lembrando que esta tubulação passa sob a rodovia. Estamos avaliando”, frisa o Secretário de Defesa Civil, Flávio Camerano.

Quanto às vazões do Rio Paraíba do Sul, também em consequência das chuvas na região, houve aumento, mas não foram emitidos alertas pela Light. Sem chuvas significativas no momento, na região. A Defesa Civil permanece em monitoramento. Sendo necessário, moradores devem se dirigir a locais seguros.

Foto: Reprodução | Internet