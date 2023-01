A Defesa Civil de Volta Redonda atendeu quinze ocorrências somente neste sábado, por conta das chuvas que caem no município nos últimos dias. Entre os chamados, ocorreram três interdições de imóveis nos bairros Açude, Belmonte e Jardim Suíça. Além disso, Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Ordem Pública seguem nas ruas, trabalhando para amenizar estragos e evitar situações de risco.

Nos três pontos indicados pela Defesa Civil, as interdições foram motivadas por ações de particulares. As equipes montaram um relatório sobre a situação de cada um dos pontos, que será encaminhado para a o serviço de ação social do município. Todas as pessoas que moravam nos imóveis foram alojadas em casas de parentes ou amigos.

A Defesa Civil informou também que há um acumulado de 112mm de chuva dos dias 5, 6 e 7. O Rio Paraíba do Sul está com 1.79m acima do considerado normal.

EQUIPES ESPALHADAS

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Ordem Pública seguem trabalhando nas ruas neste domingo, assim como na sexta-feira e no sábado com operações tapa-buraco, remoção de terra, remoção de vegetação que tenha caído e monitoramento para amenizar os estragos. Somente no sábado, foram mais de 20 localidades atendidas.

