Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis prenderam em flagrante, no domingo (dia 8), um homem acusado de agredir própria irmã. A vítima está no período de resguardo e segurava a filha recém-nascida no colo no momento das agressões.

De acordo com as investigações, o homem vinha realizando agressões verbais e psicológicas contra a irmã. Ele foi contido pelo companheiro da vítima. O caso foi comunicado à Deam, os agentes realizaram diligências e prenderam o autor no Morro do Abel, em Angra dos Reis, Região da Costa Verde.

Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.