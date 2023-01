O fornecimento de água será reduzido em parte do município de Pinheiral, no Sul Fluminense, nesta quarta-feira (dia 11), para a realização de melhorias operacionais na Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade. Entre 10h e 16h, equipes da Rio+Saneamento irão instalar macromedidores na unidade.

Durante o serviço, a distribuição de água para os bairros Centro e Varjão será temporariamente interrompida. A produção de água para as duas localidades será retomada logo após a conclusão da instalação.

Macromedidores são equipamentos que medem o volume de água produzido e fornecido à população. A tecnologia auxilia no monitoramento de perdas na distribuição, com base na comparação entre o volume de água que chega aos dois bairros e o consumo total da região. As informações são utilizadas no planejamento da concessionária e na identificação de problemas como vazamentos ou ligações irregulares.

Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do fornecimento. A Rio+Saneamento orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo neste período.

Em caso de dúvidas, a população de Pinheiral conta com os canais de atendimento da concessionária: o telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.

Foto: Reprodução