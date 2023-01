A prefeitura de Porto Real realizou nesta semana a notificação de um cidadão que realizou o descarte irregular de lixo doméstico e materiais inservíveis na Avenida A, no bairro Freitas Soares. Segundo o Setor de Fiscalização e Postura da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), o homem foi fotografado pelos moradores do bairro, e após identificado, o infrator foi notificado e orientado a retirar todo material descartado. A secretaria destaca que após notificado, se o infrator não fizer o recolhimento, o mesmo será multado.

Além disso, através do mutirão para retirada de entulhos no bairro Bulhões, a SMOSP identificou mais de 5 pontos diferentes com descarte de lixo e outros materiais inservíveis. “O descarte irregular de lixo doméstico é considerado crime ambiental passível de penalidades, pois pode provocar diversos transtornos como a proliferação de animais peçonhentos e vetores de doenças”, explica o Secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, destacando que após notificado, se o infrator não fizer o recolhimento o mesmo é multado.

O prefeito Alexandre Serfiotis destaca que o descarte irregular gera diversos transtornos à população, e ainda, o desperdício de recursos públicos. “É inadmissível esse tipo de atitude, uma vez que o município realiza a coleta regular do lixo doméstico e disponibiliza caçambas gratuitas para o recolhimento de restos de obras, por exemplo. Ao deslocarmos os profissionais para fazer o recolhimento desse descarte irregular, deixamos de fazer outro serviço que já estava programado, prejudicando o atendimento ao morador que cumpre com suas obrigações ambientais”, finaliza Serfiotis.

Por último a SMOSP ressalta que o cronograma da coleta regular do lixo doméstico está disponível nos canais oficiais da Prefeitura. Já o serviço das caçambas pode ser solicitado através do telefone (24) 3353-1211. A pasta atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e está localizada à Avenida das Indústrias, no bairro Freitas Soares.

Foto: divulgação