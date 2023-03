O Volta Redonda enfrenta o Fluminense pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no sábado (dia 18), às 16h, no Maracanã. Para contar com o apoio da torcida, o time está promovendo uma caravana que vai contar com dez ônibus mais o ingresso.

A ação acontece em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda.

Aqueles que quiserem participar devem entrar em contato pelo WhatsApp no número (24) 99875-1464 para receber as orientações e confirmar a sua participação.

O time pede que os torcedores façam a doação de 2kg de alimentos não-perecíveis.

