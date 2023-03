Em busca de uma vaga na final do Campeonato Carioca, Fluminense e Volta Redonda se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (dia 18) no estádio do Maracanã, na partida de volta da semifinal da comeptição. A Rádio Nacional transmite o jogo ao vivo. Após perder de 2 a 1 no jogo de ida da semifinal, no Estádio Raulino de Oliveira no último domingo (dia 12), o Fluminense chega ao confronto precisando de uma vitória simples para alcançar a quarta final seguida e buscar o bicampeonato estadual. Por ter sido campeão da Taça Guanabara, o Tricolor das Laranjeiras tem vantagem no mata-mata do Cariocão.

O lateral direito Samuel Xavier afirmou, em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (dia 16), que a equipe do Fluminense entra em campo com o objetivo de vencer e avançar: “Estamos focados para alcançar a final. Esse é o nosso objetivo, respeitando muito a equipe do Volta Redonda. Porém, estamos pensando em passar para a final e buscar do título”.Para este jogo decisivo, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com os lesionados Manoel, Jorge e Gustavo Apis. Quem também está fora é o atacante William Bigode, que se envolveu em uma polêmica de fraude financeira. Já Felipe Melo, que cumpriu suspensão no jogo de ida, estará disponível. Assim, a equipe das Laranjeiras deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, David Braz, Nino e Alexsander; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano.Já o Volta Redonda chega embalado após garantir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao eliminar o Atlético-GO na disputa de pênaltis. Na busca de seu primeiro título estadual, o Esquadrão de Aço aposta principalmente no bom retrospecto diante do Fluminense. Além do jogo de ida, também venceu a partida válida pela sexta rodada da Taça Guanabara, por 1 a 0. Além disso, o Aurinegro do Vale venceu quatro dos últimos cinco confrontos com o Tricolor.

Curiosamente, a principal arma Volta Redonda (que tem o melhor ataque do Estadual com 29 gols) é um futuro jogador do Fluminense: o atacante Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca com 14 gols marcados. O jogador tem pré-contrato assinado para reforçar o Tricolor das Laranjeiras após o término do Estadual.Neste sábado o Volta Redonda entra no gramado sem desfalques, o que permite que o técnico Rogério Corrêa use força máxima: Jefferson; Iury, Alix Vinícius, Daniel Felipe e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.

Com informações da Agência Brasil / Foto: Marcelo Gonçalves – Fluminense FC