Seis escolas da rede municipal de Volta Redonda já são monitoradas pela Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) através de câmeras que estão sendo instaladas por uma empresa de vigilância contratada pela prefeitura. As imagens chegam ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e são monitoradas 24 horas por dia, por profissionais dedicados exclusivamente à vigilância das instituições de ensino. Todas as escolas da rede serão beneficiadas.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que desde a última quinta-feira (dia 13), quando começou o processo de instalação de câmeras, a Pasta montou um planejamento para conseguir para dar velocidade ao monitoramento de todas as unidades, que inclui expediente aos fins de semana e feriados.

“Estamos instalando as câmeras e todo este equipamento de segurança o mais rápido possível em todas as escolas. Nós procuramos atender aquelas que estivessem em alguma zona que necessitasse um zelo a mais na segurança. Não surgiu nenhum fato que pudesse configurar qualquer tentativa do que tem sido divulgado nas redes sociais. As forças de segurança estão atentas a qualquer problema que ocorra e cheguem em um curto espaço de tempo para poder sanar, caso não tenhamos êxito na prevenção”, garantiu Luiz Henrique.

Além do Ciosp, o monitoramento vai ser feito pela empresa contratada e também pelos diretores, que poderão ter acesso a todas as imagens. Aliado às câmeras, ao sensor de presença e ao ‘botão de pânico’ – que dá acesso às imagens do interior e as entradas e saídas das unidades -, há alguns profissionais nas escolas para acionar as forças de segurança, caso haja alguma necessidade.

Já contam com o monitoramento a Escola Municipal Amaral Peixoto, no Retiro; Escola Municipal Professor Wladir de Souza Telles, no Vila Rica; Escola Municipal Paulo VI, no Açude I; Centro Municipal de Educação Infantil Aracy Carvalho Di Biase, Açude I; Escola Municipal Jesus Menino, Belmonte; e Escola Municipal Paraíba, na Vila Mury.

A Semop atua com um planejamento integrado com as polícias Militar e Civil; agentes da operação “Segurança Presente” e da Guarda Municipal, com objetivo de otimizar os recursos disponíveis da segurança pública.

“Contamos com todo um monitoramento na cidade; temos leitura de placas de veículos e todo este sistema de segurança está voltado para garantir a segurança, não só das escolas, mas de todos os moradores de Volta Redonda”, frisou Luiz Henrique.

